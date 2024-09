Unicredit potrebbe comparsi la seconda banca tedesca Commerzbank Ok della Bce ma rischi e incognite non mancano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il numero uno di, Andrea Orcel inizia a scoprire le carte nella partita avviata sudi cui il gruppo italiano ha comprato il 4,5%, salendo al 9% del capitale. Giovedì Orcel ha affermato che l’inizio di scalatapreludere ad “un’acquisizione completa”. “Potremmo salire, scendere e combinare. Siamo molto pazienti”, ha aggiunto. Il banchiere, intanto, ha incassato un primo via liberacentrale europea. La Bce “tipicamente non commenta su singoli istitutiri” e la vigilanza unica “farà quello che deve fare in piena indipendenza”. Ma “le fusionirie transfrontaliere sono auspicate da molte autorità , e sarà interessante vedere gli sviluppi nelle prossime settimane”, ha detto Christine Lagarde.