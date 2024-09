Un tesoretto in più alle famiglie per la retta delle scuole paritarie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) In arrivo nuovi fondi per ledi Seveso. Approvata all’unanimità una variazione di bilancio attraverso cui sono state stanziate risorse aggiuntive destinatetredell’infanziacittadine. Già a maggio era stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Seveso e leAsilo per l’Infanzia di Seveso, San Pietro Martire e Immacolata. Un impegno finanziario di 220mila euro da suddividere in base a cinque fasce Isee, utile ad abbattere lamensile per ogni famiglia. L’Amministrazione sevesina, quest’estate ha voluto fare di più, modificando l’accordo e offrendo un aiutoresidenti con uno stanziamento di ulteriori 25mila euro che permettono di aumentare l’importo mensile del contributo di 10 euro per ogni fascia Isee.