Un po’ pesce un po’ orca | il Besanosauro lombardo non smette di sorprendere

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano – Piano piano, trasformarono in pinne le loro zampe. E così poterono nuotare molto più rapidamente, in grado di cambiare direzione all’improvviso e di catturare prede più piccole e sfuggenti. Perché quella era l’unica maniera per sopravvivere in un ambiente come era quella grande distesa d’acqua che ricopriva 240 milioni di anni fa anche la Pianura padana. Come nuotava il? Lo rivela un nuovo studio su fossili di ittiosauri italiani e svizzeri che fa luce su una straordinaria specie cui ha dedicato la sua vita Cristiano Dal Sasso da Triuggio, il paleontologo più celebre e stimato d’Italia, autore di scoperte sensazionali (da Ciro, il cucciolo di dinosauro italiano, fino allo Spinosauro, uno dei più grandi) e pubblicazioni su riviste scientifiche prestigiose. Come accade anche questa volta con un lavoro sugli ittiosauri.