Un inverno 2024 2025 all’insegna dell’influenza e del COVID | cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’si prospetta impegnativo per il settore sanitario globale per la compresenza delstagionale. Le autorità sanitarie e i cittadini sono nuovamente chiamati ad affrontare la convivenza delle due patologie respiratorie che tendono a sovrapporsi durante i mesi più freddi, creando rischi di sovraccarico ospedaliero e complicanze soprattutto tra le categorie più fragili. La preparazione delle siringhe utilizzate per la somministrazione del vaccino antipresso il centro vaccinale dell’ospedale San Giovanni Bosco, il 30 dicembre 2022 ANSA/JESSICA PASQUALON –e influenza stagionale – VelvetMagUn doppio fronte: influenza stagionale eL’influenza, un virus che ciclicamente si ripresenta ogni anno, trova terreno fertile nel freddo invernale.