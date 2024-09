Un bergamasco a X-Factor | Lorenzo ‘MC Drago’ fa impazzire il pubblico con la canzone su Fleximan

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Tutto sommato vado a casa contento: è come per l’Atalanta, che si vinca o che si perda si va a casa contenti perché è sempre l’Atalanta”.Tullio Drago, in arte MC Drago, di Urgnano, classe 1998, ha preso con filosofia, o meglio, con una filosofia tutta bergamasca, l’eliminazione alle selezioni di X-, a cui ha partecipato senza passare di certo inosservato. Il 26enne orobico è stato tra i protagonisti della prima serata della nuova edizione del talent musicale, andato in onda su Sky giovedì 12 settembre, diventando in poche ore virale anche sui social. Il giovane cantante ha conquistato ilda casa e all’Allianz Cloud di Milano, anche se non è riuscito a passare alla fase successiva, quella dei bootcamp. La sua ironia però è stata comunque trascinante: “Sembra di stare a Bergamo con questi cantieri qua” ha detto quando ha visto l’allestimento del retro-palco.