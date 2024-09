Tennis Toni Nadal | Djokovic il migliore di sempre per Rafa troppi infortuni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quella su chi sia il migliorta della storia è una di quelle discussioni potenzialmente infinite, tra chi si basa solo sui numeri e chi, invece, preferisce un giocatore piuttosto che un altro per questioni soggettive. Ma a intervenire a gamba tesa sull’argomento, e anche un po’ a sorpresa, è, zio ed ex allenatore diel, che non ai microfoni di Euronews non ha problemi a dichiarare: “Il, che ha vinto più trofei di tutti”, sottolineando i 24 Slam ma anche il fatto che il serbo è l’unico giocatore ad aver vinto tutti i Masters almeno due volte, oltre a essere quello con più settimane al primo posto nel ranking; un palmares incredibile, in cui l’oro olimpico di Parigi costituisce davvero la ciliegina sulla torta. “Federer è quello che ha giocato meglio, quello che ha fatto in campo non lo ha fatto nessun altro.