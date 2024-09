Sinner contro Alcaraz sfida a suon di milioni | montepremi super in bilico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il numero uno del mondo sarà a Riad con alcuni dei sui più grandi rivali per un torneo dalpazzesco dove la sola partecipazione arriverà a valere 1,5di euro La stagione del numero uno al mondo non si è certo conclusa con la strepitosa vittoria agli Us Open che gli è valso il secondo slam dell’anno, primo italiano a riuscirci nella storia. Prima di partecipare alle eventuale fase finale della Coppa Davis con la maglia azzurra, ci saranno anche le Finals Atp dove cercherà anche in quell’occasione di centrare un traguardo storico.parteciperanno al torneo più ricco – Cityrumors.it – ansafoto Da quasi tre mesi, Jannikdomina il ranking mondiale, ma solo da lunedì scorso vanta un altro primato incredibile quello della prima posizione nella classifica del prize money 2024.