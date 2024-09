Ripetute evasioni dagli arresti domiciliari | 59enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Treviglio. Leviolazioni deglisono costate care a unitaliano per il quale il Tribunale non ha potuto far altro che far scattare il trasferimento in. Nel pomeriggio di giovedì 12 settembre i carabinieri della stazione di Treviglio lo hanno raggiunto e arrestato nuovamente: già sottoposto alla misura cautelare per reati di furto in abitazione, non ha mai rispettato le disposizioni, evadendo più volte. Il giudice del dibattimento penale del Tribunale di Bergamo ha così deciso di sostituire glicon la custodia cautelare in, dove l’uomo è stato portato al termine delle formalità di rito.