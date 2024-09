Progetto Maradona l’architetto Zavanella | E’ pronto lo presenteremo ad ADL Sulle curve ci sono due soluzioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024)rivela le due proposte per ledello stadioe annuncia la prossima presentazione dela De Laurentiis. Il futuro dello stadio del Napoli prende forma grazie all’intervento delGino, noto per la sua esperienza nella progettazione di impianti sportivi, tra cui lo Juventus Stadium. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc,ha condiviso dettagli importanti suldel nuovo stadio eproposte per le, che ha completato la fase preliminare del, ha rivelato che la prossima settimana presenterà il concept al presidente Aurelio De Laurentiis. “Presenterò unal presidente, il quale farà le modifiche e le osservazioni necessarie e poi deciderà quando presentarlo al Comune di Napoli. Molto presto credo che loal presidente, già nella prossima settimana.