Polci e Marconi separati in casa Brilli si è dimesso da presidente per accelerare il cambiamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gianlucas’èdalla carica di. Era stato nominato come primo uomo biancorosso pro-tempore, e non ha atteso che i due soci e il direttivo trovassero l’intesa per chi lo sostituirà. La notizia l’ha ufficializzata ieri pomeriggio la stessa Ssc Ancona, che ha specificato che "a seguito della prossima riorganizzazione delle cariche dirigenziali societarie, ilGianlucaha rassegnato le proprie dimissioni. Prossimamente sarà programmato l’incontro tra i soci per la suddivisione di ruoli e incarichi. Fino ad allora Gianlucarimarrà in carica per il disbrigo delle pratiche correnti".