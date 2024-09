PAPmusic il film di LeiKiè con le voci di Rudy Zerbi e Luca Ward | travolgente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024)–Animation for Fashion, per la regia di, è ild’animazione che esalta la creatività e l’innovazione del Made in Italy in tutte le sue declinazioni. Si tratta di una commedia romantica e musicale che combina moda, musica e comicità. Lo spettatore è trascinato in un’avventura, realizzata con la rivoluzionaria tecnica CGI (computer generated imagery). Al cinema dal 26 settembre, la realizzazione di– Animation for fashion ha richiesto 10 anni, con la produzione di oltre 50 personaggi, centinaia di comparse, la ricerca di look stravaganti ispirati ai colori e al mood della Pop Art, ma anche la riproduzione spettacolare e fedele nei dettagli di alcuni iconici centri urbani italiani, da Roma alle antiche rovine di Pompei, fino al romantico Ponte dei Sospiri di Venezia.