Pallanuoto esordio vincente per il Brescia nei gironi preliminari di Champions League Sconfitta di misura per l’Ortigia

(Di venerdì 13 settembre 2024)con alterne fortune per le squadre italiane impegnate nel turno di qualificazione alla fase adella2024-2025: illiquida gli ellenici del Paok Salonicco per 15-4, mentrecede diper 12-13 ai serbi del Sabac. Sono già qualificati alla fase adel massimo torneo continentale i vicecampioni d’Italia del Savona, inseriti nel raggruppamento che comprende anche gli ellenici dell’Olympiacos, che lo scorso anno presero parte alla Final Four di, ed i campioni di Montenegro del Primorac. A queste squadre si aggiungerà ladel Gruppo D del turno di qualificazione, quella che vede impegnataassieme ai già citati serbi del Sabac, ai transalpini del Pays d’Aix. ed ai padroni di casa catalani del Sabadell, grandi favoriti per il passaggio del turno.