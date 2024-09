Omoda 5 bastano 199 euro al mese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) IMa come, penserà qualcuno, questi cinesi non erano forti solo sulle auto elettriche. Non c'è nulla di più inesatto, perché la Cina è il più grosso produttore ed esportatore di auto, di tutte le tipologie di auto e questa “5” ne è la prova. Intanto due righe sull'azienda:fa parte del colosso Chery, qui si parla di 1.8 milioni di auto prodotte, di cui la metà destinate all'esportazione. Entriamo nel merito, la5 elettrica arriverà, ma per il momento, siamo di fronte ad un'auto “Vera”, concreta, che ti consente un utilizzo a 360 gradi, insomma: un'auto a benzina, priva di superflui manovellismi alchemico ibridizzanti, di dubbia efficacia ecologica. La5 ha il classico stile Suv, che ormai spopola: è lunga 4,373 mm, porta 5 passeggeri, è a trazione anteriore ed ha un vano bagagli, che va dai 360 ai 1.075 litri. Il motore è un bel 1.