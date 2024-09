Nuovi vigilantes e telecamere a bordo sulle linee ferroviarie locali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole e il Trasporto Ferroviario Toscano Tft insieme a La Ferroviaria Italiana Lfi sono pronti a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico con abbonamenti invariati di prezzo rispetto al 2023. È già attiva la campagna 2024 – 2025 per sottoscrivere gli abbonamenti settimanali, mensili, trimestrali, dieci mesi (settembre 2024 – giugno 2025) o annualiArezzo - Stia e Arezzo - Sinalunga. Non solo, è stato confermato il servizio di vigilanza a, molto apprezzato dagli utenti per prevenire possibili situazioni di disagio e far sentire ancora più sicure le persone. "Ed è allo studio di Tft spa il progetto di implementare il proprio personale viaggiante assumendo figure professionali al fine di garantire una presenza maggiore atreno a tutela dei passeggeri.