Nuova illuminazione sulle strisce pedonali

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Comune di San Giovanni in Persiceto, dopo quelli già eseguiti negli anni scorsi, ha dato il via a un intervento di riqualificazione della pubblica. In particolare riguardo gli attraversamenti. Recentemente sono stati installati infatti dei nuovi impianti diin corrispondenza di due attraversamentinel centro del capoluogo, quello all’intersezione tra via Carbonara e circonvallazione Vittorio Veneto e quello all’incrocio tra circonvallazione Italia e via Sasso. E sempre sul tema, tra gli interventi in fase di ultimazione rientrano anche l’in corrispondenza dello svincolo tra le vie Budrie e Don Guidi nella frazione de Le Budrie e quella del primo tratto di via Biancolina, a partire dalla rotonda di intersezione con le vie Cento e Fanin. Quest’ultimo intervento andrà a beneficio anche della pista ciclopedonale.