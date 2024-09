Morto Chad McQueen star di Karate Kid aveva 63 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024), attore, produttore e figlio della leggendariadel cinema Steve, èall’età di 63. A darne il triste annuncio sono stati la moglie Jeanie e i figli Chase e Madison con un post su Instagram. “Con dolore annunciamo la morte di nostro padre. Il suo notevole viaggio come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno davvero costituito l’esempio di una vita piena di amore e dedizione”, hanno scritto i familiari. Il successo con “Kid”recitato nei primi due film della celebre saga diKid, interpretando il personaggio di Dutch. Oltre alla sua carriera nel cinema,era noto anche per la sua passione per le corse automobilistiche, una passione cheereditato dal padre, famoso anche per la sua abilità alla guida.