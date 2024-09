Mario Draghi e Marina Berlusconi incontro a Milano | Occasione di conoscenza reciproca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 –ospite di. L’– secondo quanto riferisce l’Ansa – è andato in scena mercoledì 11 settembre nell’abitazione della figlia dell’ex presidente del Consiglio., che soltanto due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa, è stato visto uscire in auto da casanel primo pomeriggio. Poco dopo è stato il turno di Gianni Letta. Un portavoce della presidente di Fininvest ha definito quello tra“undi cortesia già pianificato da tempo, oltre che un'di. Rientra nella prassi consolidata di incontri a vari livelli che la presidentesvolge in qualità di imprenditrice”.