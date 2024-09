Mara Venier ricorda Luca Giurato il momento peggiore | Per lui era un dolore quasi fisico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un’amicizia vera, un legame profondo che durava da tempo e che andava oltre il semplice rapporto professionale: in una lunga intervista al Corriere della Serahato il grande amico, scomparso all’improvviso a causa di un infarto all’età di 84 anni. Unimmenso per la conduttrice, che deve al collega l’avvio della sua carriera professionale., ilper la perdita diLa conduttrice di Domenica In ha affidato al Corriere della Sera il ricordo del collega e grande amico, scomparso all’improvviso nella serata dell’11 settembre a causa di un infarto fulminante.