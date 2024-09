LIVE Berrettini-Blockx 3-6 5-2 Italia-Belgio Coppa Davis 2024 in DIRETTA | il belga serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

0-30 Altro errore di dritto da parte del tennista di Anversa. 0-15 Di un soffio in corridoio il dritto in corsa del. 5-2 Game. Solido dritto in avanzamento dell'azzurro. Dopo il cambio di camposervirà per rimanere nel set. 40-30 Servizio, dritto in chop e smash. Alè Matteo! 30-30 Ancora una volta il passante disi ferma in rete. 30-15 Non riesce stavolta la magia in allungo al tennista di Anversa. 15-15 Scappa via la risposta di rovescio di. 0-15 Passante di rovescio in corsa formidabile del. 2-4 Game. A metà rete il passante di rovescio di, che torna ora alla battuta. AD-40 ACE del tennista di Anversa. 40-40 Colpisce male il dritto in uscita dal servizio