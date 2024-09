Lezioni dalla sanità britannica nella giostra liberista-populista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 13 settembre 2024) La situazione critica dellaitaliana è uno dei pochi argomenti che uniscano l’intero arco delle opposizioni, da Carlo Calenda a Elly Schlein. E certo nessuno, in questo caso, può contestare l’importanza, la concretezza e la comprensibilità dell’argomento scelto dal centrosinistra come punto di attacco principale della sua propaganda. A voler essere pignoli, si potrebbe semmai discutere il rapporto tra l’accusa al governo di sottofinanziare lapubblica, a danno dei ceti popolari, e i millemila miliardi, anche dei ceti popolari, spesi per rifare ville e appartamenti con terrazza ai proprietari di casa, grazie al superbonus, aprendo voragini in quelle stesse casse dello stato da cui dovrebbero poi venire i finanziamenti alla. Ma ora non divaghiamo.