Lautaro Martinez post-Nazionale un solo obiettivo Occhio a Monza

(Di venerdì 13 settembre 2024)è tornato ieri ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo una settimana e più di Argentina. Il giocatore ha unin occasione della partita trae Inter.-Inter sarà una partita speciale per diversi giocatori. Denzel Dumfries tornerà probabilmente titolare, sarà la prima volta in questa stagione con i nerazzurri. Piotr Zielinski farà il suo esordio assoluto ufficiale, da capire se dal primo minuto o meno. Per ora è favorito su Henrikh Mkhitaryan. Chi aspetta più di tutti è il match è. Il capitano torna dall’Argentina con un po’ di amaro in bocca dopo la sconfitta a sorpresa con la Colombia e cerca riscatto. Non proprio però il riscatto. È a caccia di segnale per dare inizio al suo campionato.