‘La strambata’ di Vegliani | Luna Rossa non ha equipaggio inferiore a Ineos Il punto debole sembra un altro

(Di venerdì 13 settembre 2024) LA SCELTA SCONTATA DI ALINGHI Ho visto il comunicato di, parlano anche di previsioni del vento. Domani il meteo dà 8 nodi, poi dopodomani 10. È vero che in tre giorni le semifinali potrebbero anche essere finite. Me le aspetto a senso unico, il mio pronostico è un doppio 5-0. American Magic mil’anello, magariuna regata potrebbe anche lasciarla, ma è difficile.-AMERICAN MAGIC Anche perprevedo un 5-0. Non sappiamo che modifiche abbiano fatto. Non è che American Magic abbia dimostrato chissà che so abilità di manovra. Domani dovrebbe esserci una termica che dovrebbe arrivare a 8-10 nodi, con rinforzo nel tardo pomeriggio. Secondo me ci sarà Calabrese come timoniere. Se Goodison si è rotto quattro costole, non penso che sia in grado di tornare a bordo.