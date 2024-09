La serie Maria Corleone arriverà su Canale 5 con la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ha conquistato il grande pubblico. Lasarà prossimamente su5 con Rosa Diletta Rossi. Dopo il successo della prima, lasulla rete ammiraglia di Mediaset. La produzione Clemart presentata da Taodue – Mediaset Group,2, è stata annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2024-2025. Diretta da Mauro Mancini,2 sarà divisa in quattro prime serate su5.(Rosa Diletta Rossi) vorrebbe trovare la serenità a fianco di Luca (Alessandro Fella) e di suo figlio Giovannino e dedicarsi alla sua linea di moda, Lady by. Ma dal passato le ombre della mafia tornano a minacciaree i suoi affetti più cari.