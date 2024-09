La prima pioggia Marino Moretti | il sopraggiungere di settembre e il ritorno dei temporali forieri dell’autunno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un breve componimento di, La, che si addentra nel mondo malinconico e quietonella visione di un poeta simbolo della Letteratura per l’Infanzia: il mese di, le prime piogge e la natura nella poesiaana. Lae ”il tempo senza tempo di” Ladiè una poesia tipicamente ascrivibile alla poeticaana, i cui temi principali sono la natura, la malinconia e un eterno propendere all’infanzia passata.è il mese dei grandi inizi, ma anche un periodo malinconico in cui il tempo sembra cristallizzato in un fluire lento. Non è ormai più estate, ma non è nemmeno pienamente autunno; ecco che diventa un momento dell’anno quasi incolore, senza una definizione ben precisa.