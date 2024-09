La destra si affida a Bandecchi per non perdere l’Umbria Sindaco di Terni che definiva l’uscente Tesei una candidata improponibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Gli accordi sono fatti”. Stefanoannuncia così alle agenzie stampa “l’intesa raggiunta, me non ancora siglata” con il centroper le elezioni regionali in Umbria. Il suo partito, Alternativa Popolare, correrà insieme allasostenendo la ricandidatura della governatrice uscente leghista Donatella. Pur di nonla Regione, il centroimbarcaper cercare di raccogliere i voti che hanno permesso all’imprenditore di essere elettodinel maggio 2023. Fondatore dell’università telematica Niccolò Cusano ex presidente della Ternana, è noto alle cronache per uscite sessiste, volgarità, insulti e risse sfiorate in Consiglio comunale: senza rinunciare a duri attacchi e insulti contro esponenti dei partiti di centro