Insulti agli studenti dell’Alberghiero di Porlezza | docente finisce alla sbarra

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Como) –e denigrazioniallievi delle classi prime e seconde dell’Istituto Alberghiero Vanoni di, sfociati in un’accusa di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, per un ex insegnante di italiano. Per lui – Alessandro Corrieri, 43 anni di Teramo – ieri si è aperto il processo davanti al giudice monocratico di Como, scaturito dall’imputazione coatta disposta dal giudice per l’indagine preliminare, che non aveva accolto la richiesta di archiviazione a cui era giunta la Procura. Ieri sono stati sentiti i primi testimoni, i colleghi di lavoro e i genitori di alcuni ragazzi. Secondo le accuse, a dicembre 2019 il professore, che ora non esercita più, in diverse occasioni li avrebbe apostrofati con aggettivi sopra le righe, tra cui “ignoranti”, “sto dando le perle ai porci” e frasi simili, o invitandoli ad andare “a fare la pizza” anziché stare in classe.