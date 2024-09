Insulti a Cristian Totti figlio di Ilary Blasi | papà Francesco lo difende Adesso basta

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 13 settembre 2024)di, oggi è ufficialmente uno dei giocatori dell’Olbia Calcio. Di recente, il ragazzo è stato insultato per la sua forma fisica. Sul web è apparso un video dimentre si allena; i commenti sotto la clip hanno evidenziato che fosse a dir poco appesantito e che, in confronto a suo padre, non avesse affatto la prestanza da calciatore.Jr. non ha prestato il fianco alle polemiche e non ha mai risposto pubblicamente. Dopo tanto clamore, però,ha deciso di prendere la parola in merito agliriferiti a suo. Attualmente, come sappiamo, il Pupone è nel pieno del divorzio da, madre dei suoi tre figli e donna che gli è stata a fianco per oltre 20 anni.