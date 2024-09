Informatica e fisica attendono i professori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Qualche cattedra ancora da assegnare e un cantiere da smontare. Alla prima campanella all’istituto “Capellini Sauro“ non saranno in classe alcuni docenti anche se da qualche anno reperire al primo tentativo insegnanti di materie tecnico scientifiche è diventato semplice quasi quanto un terno al Lotto. Idi matematica,sono infatti ricercatissimi. "Questa situazione – spiega il dirigente scolastico Antonio Fini – si verifica anche in corso di stagione, spesso basta una assenza per malattia per creare disagi nello svolgimento delle lezioni. Diciamo che partiamo con entusiamo e contiamo anche di sistemare in questi ultimi giorni tutte le situazioni ancora aperte. Ci sono posti vacanti e ogni anno il cosiddetto reclutamento si fa molto difficile. Sicuramente la prima settimana avrà orario ridotto ma contiamo di avere un quadro completo a breve".