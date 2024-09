Il designer brillante e i due cugini dei titolari arrivati dalla Cina per le vacanze Chi sono le vittime dell’incendio di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Pan An, originario della metropoli cinese di Suzhou, aveva alle spalle esperienze di studio internazionali, stava gettando le basi per costruirsi un futuro nel campo del design. I fratelli Liu Yindjie e Dong Yindan facevano parte della famiglia che gestisce lo showroom di mobili dove è divampato l’incendio in via Ermenegildo Cantoni 3, periferia Nord di. Incendio in via Cantoni, morti tre ragazzi. I vigili del fuoco al lavoro fuori dal capannone Una famiglia conosciuta nella comunità cinese, ora sotto choc per la tragedia: in passato avevano gestito nella Chinatown milanese, zona Paolo Sarpi, un negozio, che poi è passato di mano. E loro si erano lanciati nel settore degli arredi per interni, diventando fornitori anche di bar e locali.