Giuli il ministro senza laurea indigna i paladini del sapere garantito dal bollino di Stato

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non ha laperché non ne ha bisogno, Alessandro, non deve dimostrare alcunché in tema di cultura. Ma ecco che chiacchiera e distintivo s'ergono a morale tra i repressi, bava alla bocca dei social, ed è tutto un dagli, a, ilche non ha fatto finta di averlo, il pezzo di carta, quando già una sua occhiata basta e avanza per riempire un dipartimento universitario. E allora eccoli, loro, anzi rieccoli. Sono quelli dellacon lode nell'Italia del “Venga dottò, venga”. Quelli che il liceo classico apre la mente, la lettura allunga la vita, studiare serve a non servire, e che però adesso, invece d'incuriosirsi d'un neopagano, s'no perché lui, il, da bimbo fu pazzerello (fascista) e da grande mancoto. E sono loro, dunque. I ciucci incoronati d'alloro.