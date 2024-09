Fiorentina parla Pradè | Da Gud a Nico vi spiego la rivoluzione dopo la finale di Atene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13 settembre 2024 - Si è svolta la consueta conferenza stampa di fine mercato in casa. A tenerla il direttore sportivo Daniele, che ha raccontato le trattative, riuscite e saltate, Media Center del Viola Park. “Ladi Conference è stata la delusione più grande di questi anni e ha cambiato i nostri piani. Siamo arrivati a questae tutti pensavamo di poterla vincere. Una sconfitta così ti lascia cicatrici permanenti, per questo c’è stato un cambiamento forte da parte nostra per ricreare un mood positivo diverso. Ladi Copa America ha invece inciso pesantemente sulla testa diGonzalez. Io dissi che al 99% restava con noi, meno male ho detto 99%, è stata la mia salvezza. Lui si è sentito di fare un passo in avanti, con la mia esperienza di dirigente, con la mia età, cerco di capire tutte le motivazioni delle persone con cui lavoro”.