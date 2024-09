Eni si rinnova | più valore alle società satellite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per eseguire al meglio la nuova fase strategica, che ha come obiettivo l’attuazione della transizione energetica e quindi una maggiore offerta di prodotti innovativi low carbon, Eni ha deciso di riorganizzare le attività di business in tre strutture affidate ad altrettanti chief operating officer postidipendenze dell’amministratore delegato. In particolare, viene costituita la struttura ’Chief transition & Financial officer’, a guida dal cfo Francesco Gattei, a cui faranno capo l’elaborazione della strategia economica e finanziaria di Eni e riferiranno anche le due(Plenitude ed Enilive) legate alla transizione energetica. L’attuale struttura ’Natural resources’ è ridenominata in ’Global natural resources’.