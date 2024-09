Coppa Davis 2024 oggi in tv | orari 13 settembre programma le partite di tutti i gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Siamo già alla quarta giornata della fase adi. Abbiamo passato il giro di boa epotremo conoscere il destino di qualcuno dei quattro raggruppamenti, con le prime squadre che potrebbero così superare il primo scoglio e staccare il biglietto per la fase ad eliminazione di fine novembre a Malaga. Come l’Italia, che scenderà in campo alle 15.00 contro il Belgio. I fiamminghi hanno vinto a sorpresa al debutto contro la favorita Olanda: dopo il ko onorevole di Raphael Collignon con Botic van de Zandschulp, il talentuoso Zizou Bergs ha sorpreso Tallon Griekspoor, per poi finire il lavoro con l’esperta coppia Gille/Vliegen: sarà una sfida da non sottovalutare. In mattinata gli Stati Uniti puntano a raggiungere la Germania in cima al gruppo C; per loro c’è la Slovacchia ancora ferma al palo.