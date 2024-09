Clamoroso a Roma | il giocatore va fuori rosa ora è scontro totale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Settembre 2024 15:03 di redazionequanto sta succedendo a: dopo aver rifiutato l’ennesima destinazione, il calciatore giallorosso è stato messo. Nonostante il calciomercato in Italia sia finito ormai da quasi due settimane, in casacontinua ad essere un tema molto caldo. Dopo aver chiuso Mats Hummels e Mario Hermoso a parametro zero nei giorni successivi al gong finale, il club giallorosso sarebbe ancora al lavoro per concludere un’ultima operazione. L’inizio di campionato della squadra di Daniele De Rossi non è stato all’altezza delle aspettative, con i due punti guadagnati nelle prime tre gare che hanno portato la proprietà giallorossa ad intervenire sul mercato per migliorare ulteriormente laa disposizione del tecnico ex Spal.