Citofonare Rai2 arruola Rossella Erra e riparte con Magalli e Vaudetti

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nel promo cantano Storie brevi, ma la loro è stata forse più lunga del previsto e continua ad ‘allargarsi’. Stiamo parlando di Paola Perego e Simona Ventura, che per il quarto anno tornano con il loro, che guadagna ancora più spazio. Le novità di2024/2025 Il programma, al via domenica 15 settembre su Rai 2, anticipa ancora la partenza e quest’anno durerà circa 2 ore e 40 minuti. La nuova stagione inizierà alle 10.15 (lo scorso anno 10.30, i primi due alle 11.15), fino all’appuntamento con il TG2 delle 13. Nuovo sarà anche lo studio, per fare maggiore spazio alla band musicale Isola delle Rose che si allarga. Confermati nel cast Gene Gnocchi, che quest’anno sarà ancora più protagonista, Fabrizio Eleuteri, Antonella Elia con i suoi ‘strampalati’ collegamenti e l’oroscopo di Simon & The Stars.