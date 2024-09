Cesena grave incidente tra due auto una si ribalta | morta sul colpo Laura Galassi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – È un periodo nero per le stradeti che questa mattina intorno alle 11 hanno registrato una nuova vittima, rimasta coinvolta in unche si è verificato all’altezza dell’intersezione tra le vie San Giorgio e Pozzo in corrispondenza della frazione di Bagnile. La vittima,, nata a Ravenna nel 1962 e residente a Montaletto, era alla guida di una Volkswagen Polo e dai primi riscontri pare stesse procedendo in direzione di San Giorgio. L’esatta ricostruzione di quanto accaduto è in ogni caso ancora da appurare da parte delle forze dell’ordine che stanno lavorando ai rilievi dell’. Ciò che è parso chiaro fin da subito è il fatto che in corrispondenza dell’intersezione la vettura condotta dalla vittima è entrata in contatto con una Renault Captur alla cui guida c’era un ventenne di Savignano.