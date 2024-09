Antimafia Colosimo | Falcone e Borsellino diventino virali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Con questo docufilm si è voluto segnare un passo che deve rispondere alla incapacità di raccontare delle storie che sono più forti e più costruttive di quelle che spesso i nostri ragazzi decidono di scegliere e condividere sui social network. Io non mi aspetto che dal giorno alla notte diventi virale questo docufilm, ma vorrei che invece di sostenere sui profili tik tok lo sfarzo della camorra piuttosto che le canzoni di alcuni cantanti che non si preoccupano di inneggiare la criminalità organizzata, si può trovare sui profili social dei nostri ragazzi più giovani storie come quella di Giovannie Paolo”. Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare, Chiara, presentando il film di Ambrogio Crespi sui due magistrati eroi.