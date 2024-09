Accadde oggi 13 settembre | Angelo Domenghini ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 13edScrive Massimo Paravani nel libro ‘Il mondo ha la forma di un pallone’ su Riva: “Uomini che dal mare tirano su il raccolto per vivere e dalle pelle erbosa della terra brucano il loro sostentamento fatto di latte, carne e lana. Uomini che nelle miniere la terra se la devono levare da sotto i piedi per scavare e trovare il loro futuro. Uomini di silenzi, che legano Gigi a questa terra generosa con la quale a tavola spesso condivide la succulenta morbidezza del maialino arrosto e il rosso rubino del Cannonau”. Anche lo sport è cultura, è storia. Qualcosa che entra nel tessuto sociale come simbolo di rivincita che dovrebbe tendere a diventare rispetto. Esattamente sessant’anni fa il Cagliari e ‘Rombo di tuono’ debuttavano in Serie A: come Mario Martiradonna.