A che ora oggi la gara di Furlani? Orario e diretta tv Diamond League Bruxelles 2024

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ecco il programma con l’e come vedere inla prova del salto in lungo di Mattianella tappa finale didella. Si rinnova la sfida tra il giovane talento azzurro e il greco Miltiadis Tentoglou. Ma più in generale il parterre è ovviamente d’eccezione questa sera in Belgio, con tutti i migliori della disciplina. Mattiagareggerà a partire dalle ore 19:17 divenerdì 13 settembre. SEGUI LATESTUALE STREAMING E TV – Le finali delladisaranno visibili in differita on demand su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile sia online che tramite APP (disponibile sugli store sia iOS che Android). La registrazione è gratuita, mentre le tappe dellasono acquistabili al prezzo di 1,99€.