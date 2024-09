A Baku Ferrari c’è | seconde libere a Leclerc Sainz quarto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024)(AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – E’ di Charlesil migliortempo al termine della seconda sessione di provesulcircuito di, a chiusura del venerdì del Gran Premiodell’Azerbaijan. Il pilota monegasco della, nonostante qualche problema allo sterzo, ha fatto segnare il miglior crono in 1:43.484, chiudendo bene la giornata dopo l’incidente delle FP1. Secondo, a soli sei millesimi, il messicano Sergio Perez, in risalita con la sua Red Bull al contrario del suo compagno di squadra, l’olandese e campione in carica Max Verstappen, solo sesto e con diverse difficoltà nella tenuta della sua monoposto.