Zoff | Di Gregorio è pronto per l’Europa 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024): “Diper l’Europa” Le parate difficili non hanno categorie; sorpreso dal ritiro di Szczesny” Le parole di Dinosu Di: «Mi ha impressionato a Monza, il portiere è un ruolo a parte: fare bene in B e come fare bene in Europa” Dinoha rilasciato una intervista a Tuttosport dove ha parlato di Juve e in particolare del cambio in porta con Ditra i pali al posto di Szczesny. Di seguito le sue parole. THIAGO MOTTA? – “La sensazione, per quanto ancora parziale, è decisamente positiva. Chiaro, nell’ultima uscita contro la Roma è mancata un po’ di brillantezza per riuscire a portare a casa il risultato. Sono rimasto impressionato soprattutto dalla semplicità espressa dai bianconeri”. “Yildiz e gli altri ragazzi stanno dimostrando di avere prospettive importanti, questo è quello che più conta.