Vancouver Whitecaps – San Jose Earthquakes – pronostici formazioni notizie sulle squadre

(Di giovedì 12 settembre 2024) I San, che hanno bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di playoff, si recano al BC Place Stadium per affrontare idomenica 15 settembre. I Quakes sono ultimi in classifica nella Major League Soccer (MLS) con 17 punti e hanno perso il precedente incontro per 2-1 contro il Minnesota United, mentre i Caps sono sesti a ovest dopo il pareggio per 0-0 con Dallas. Il calcio di inizio di– Sanè previsto alle 4:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita– Sana che punto sono le dueUn altro posto nei playoff è una possibilità realistica per i, anche se devono ancora dimostrare di essere una pretendente alla MLS Cup.