The Batman | la spiegazione del finale del film con Robert Pattinson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024) The: ladeldelconIldi The(qui la recensione) conclude la prima storia del nuovo universo didi Matt Reeves e, ma il viaggio del Cavaliere Oscuro è tutt’altro che finito. L’attesointroduce un nuovo Bruce Wayne/sul grande schermo dopo essere stato originariamente pensato come spinoff diV Superman: Dawn of Justice e Justice League, dove il personaggio era interpretato da Ben Affleck. Le cose sono però cambiate nel 2017 e Theè diventato l’origine di un nuovo universo separato, che però è solo all’inizio. La trama di TheApparentemente ambientato ai giorni nostri, Thesegue Bruce Wayne nel suo secondo anno di lotta contro il crimine come Crociato con il Cappello di Gotham City.