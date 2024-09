Stellantis la nuova polemica | Maserati scontate ai dipendenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) In cassa integrazione, ma con la. Ha suscitato sconcerto, indignazione e anche l’ironia dei social l’offerta-beffa di, che in una mail ai propri, compresi alcuni in cassa integrazione, ha illustrato la possibilità di acquistare a condizioni vantaggiose un’auto non certo alla portata di tutte le tasche, il cui prezzo di listino parte da 80mila euro. "Proposta indecente" l’ha subito bollata una parte del mondo politico, già scosso dal caso dei trasferimenti volontari e temporanei diitaliani in Polonia. "Dobbiamo invertire presto la rotta o ci troveremo davanti a uno squarcio sociale ormai irreparabile" scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino, che propone "di adottare la regola Olivetti per cui un top manager non possa guadagnare più di 10 volte quanto guadagna un suo dipendente".