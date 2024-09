Scuola Iodice | Rientro in classe dopo vacanze è sempre emozionante

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Caserta. “Per diversi studenti e studentesse casertani la prima campanella è suonata nelle scorse ore. Per i più piccoli, invece, ilinè avvenuto alcuni giorni fa, ma la gran parte della popolazione scolastica tornerà in aula stamattina, 12 Settembre 2024. A voi, ragazze e ragazzi, rivolgo il più grosso in bocca al lupo. Ladeve essere apprendimento, cultura, educazione e istruzione. Non perdiamo di vista, però, altre situazioni, molto importanti nella vita di ciascun essere umano: il divertimento, il sorriso, la spensieratezza, la voglia di stare insieme ad amiche, amici ed insegnanti in armonia ed in allegria. Cari giovani, godetevi al massimo questi anni meravigliosi: un giorno, ve lo assicuro, li racconterete ai vostri figli con un pizzico di nostalgia. Buon anno a tutti voi, ai docenti, al personale scolastico ed ai Dirigenti”.