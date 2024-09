Romania evento diplomatico in occasione del Premio Ademesteanu

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ambasciatore diin Italia, Gabriela Danc?u, ha partecipato all’edizione 2024 del “Dinu Adame?teanu”, indel quale le è stato conferito ilspeciale per “le Sue encomiabili competenze e professionalità nell’intessere i rapporti con l’Italia per rappresentare con rinomanza ed onore il nome del Grande Maestro Dinu Adame?teanu” in Italia. In tale, l’ambasciatore romeno ha dedicato ilalla comunità romena in Italia e all’amicizia speciale trae Italia. Nel suo discorso, ha inoltre evocato la figura iconica del prof. Dinu Adame?teanu e l’impatto della sua personalità e lavoro nella regione, ampiamente riconosciuto per l’istituzione della scuola di archeologia, ma anche per i metodi innovativi adottati all’epoca, riuscendo attraverso il suo impegno a contribuire alla trasformazione e allo sviluppo della comunità locale.