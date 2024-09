Riassunto | Spencer Health Solutions ottiene la certificazione ISO 27001

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 12 settembre 2024) MORRISVILLE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–(SHS), un leader nella tecnologia sanitaria per la gestione smart dei farmaci, ha annunciato di aver ottenuto laISO:2022. Questa prestigiosasottolinea l’impegno costante dell’azienda nel salvaguardare i dati del paziente e nel garantire i massimi standard della sicurezza informatica. ISOè uno standard del sistema di gestione della sicurezza informatica (ISMS) riconosciuto a livello globale che assicura l’implementazione da parte delle organizzazioni di solide misure di protezione per proteggere i loro asset dalle minacce. Ottenendo questaha dimostrato il suo impegno nella: Riservatezza: proteggere i dati dei pazienti da divulgazioni non autorizzate.