Previsioni Meteo per il 12 settembre 2024 | arriva il primo assaggio d’autunno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il 12sarà caratterizzato da un cambiamento significativo delle condizionirologiche in Italia. Dopo una fase prolungata di caldo estivo, un ciclone autunnale è previsto portare un’ondata di maltempo, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali del paese. Le temperature si abbasseranno sensibilmente, e saranno attese piogge diffuse e temporali, con nevicate sui rilievi montuosi. Nord Italia: Temporali e Calo Termico Crediti: Freepik – VelvetMagNelle regioni settentrionali, il 12vedrà un aumento della instabilità atmosferica. In particolare, il Nord-Ovest sarà interessato da piogge intense e temporali. In Lombardia e Piemonte sono previste precipitazioni diffuse, mentre nelle Alpi potrebbe fare la sua comparsa la prima neve dell’anno, sopra i 2000 metri di altitudine.