Prato è spettacolo finale con Vecchioni

(Di giovedì 12 settembre 2024) Questa sera alle 21 nella suggestiva cornice di Villa Guicciardini ultimo concerto di, il festival organizzato da Fonderia Cultart con il contributo del Comune. Sul palco salirà un grande protagonista della musica italiana, Roberto: ultimi biglietti disponibili su Ticketone. Dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano Sogna ragazzo sogna, in questa estateè tornato al live con "Tra il silenzio e il tuono Tour", che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Già dal titolo, autocitazione da "Chiamami ancora amore", emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema.