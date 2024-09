Poi ho visto una stella nella notte… ??

Leggi tutta la notizia su lortica

LA MIA DOLCE SORELLA ( Emma ) Al mirar le stelle del firmamento Il mio cuore nel tuo In ogni momento Dolore intenso mi lacera la vita ma pensarti in paradiso con papà una gioia infinita Il tuo sorriso un regalo per il Mondo mille emozioni di te nel mio profondo Amore mio sei sempre nei miei occhi con te vedo l'amore e il tuo seme in ogni cuore Mamma e tua figlia saranno mie protette con te dentro di me saranno Regine elette Lo sguardo lassù a donarti il mio essere l'anima mi accarezza per me eterno benessere Emma Cani la più dolce e bella per sempre con me la mia dolce sorella A.C